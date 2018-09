Jakarta (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat seinen Kurzbesuch in Indonesien beendet und ist auf dem Weg zum G20-Gipfel nach Seoul. Die Air Force One hob bereits knapp 20 Stunden nach Ankunft in Jakarta wieder ab in Richtung Südkorea. Das Weiße Haus hatte das Tagesprogramm zwei Stunden vorverlegt, weil es Sorge hatte, der Flugverkehr könne später durch Aschewolken aus dem Vulkan Merapi gestört werden. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel fliegt heute nach Seoul, um sich mit den Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zu treffen.

