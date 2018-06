New York (dpa) - Google greift für die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter tief in die Tasche: Alle 23 000 Beschäftigte bekommen laut Medienberichten eine Gehaltserhöhung von zehn Prozent. Google- Chef Eric Schmidt habe die Anhebung zum 1. Januar in einer E-Mail angekündigt, berichtet unter anderem das «Wall Street Journal». Zudem bekämen alle Google-Mitarbeiter einen Weihnachtsbonus von 1000 Dollar, berichtet ein US-Blog. Die Gehaltsanhebung könne Google bis zu eine Milliarde Dollar im Jahr kosten.

