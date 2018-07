Inhalt Seite 1 — Dax schließt kaum verändert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Donnerstag um seinen Vortageswert gependelt. Wegen der Sorgen um verschuldete europäische Mitgliedsstaaten und des noch bis Freitag dauernden G20-Gipfels hätten sich die Marktteilnehmer mit Engagements zurückgehalten.

Das sagten Händler. Zugleich habe das kräftige Plus der Siemens-Aktie nach der Vorlage einer starken Geschäftsbilanz den Leitindex gestützt. Mit plus 0,05 Prozent auf 6723,41 Punkte ging der Dax schließlich aus dem Handel. Der MDax sank um 0,69 Prozent auf 9363,99 Punkte. Der TecDax verlor kräftige 2,80 Prozent auf 791,74 Punkte.

«Der G20-Gipfel spielt eine große Rolle», sagte Marktstratege Heino Ruland von Ruland Research. Zudem habe es in den USA wegen eines Feiertages am Rentenmarkt keinen Handel gegeben, so das Impulse gefehlt hätten. Auch Konjunkturdaten gab es keine. Händler Stefan Söllner von der Postbank sprach von Unsicherheiten wegen der Schuldenthematik, die vor allem die Finanzwerte belastet habe. Die europäische Schuldenkrise war wieder in den Fokus gerückt, nachdem EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso zum Auftakt des G20- Gipfels gesagt hatte, die EU werde dem hoch verschuldeten Irland im Notfall helfen.

Als Favorit im Dax legten die Aktien des Index-Schwergewichts Siemens um 2,62 Prozent auf 85,34 Euro zu. Der Konzern habe in allen Geschäftsbereichen gut abgeschnitten, lobten Börsianer. Zudem begrüßten sie den Dividendenvorschlag von 2,70 Euro und verwiesen darauf, dass 2,50 Euro je Aktie erwartet worden sei.

Enttäuscht reagierten Marktteilnehmer darauf, dass der Essener Versorger RWE seinen Ausblick nicht wie erhofft angehoben hat. Nachdem die Zahlen zum dritten Quartal insgesamt im Rahmen der Erwartungen gewesen seien, rechnet RWE zudem von 2011 an mit «bedeutenden Belastungen». Dementsprechend sanken die RWE-Papiere um 1,47 Prozent auf 50,25 Euro. Schlusslicht im Dax waren nach endgültigen Zahlen die Aktien von K+S, die um 2,63 Prozent auf 50,73 Euro nachgaben. Bemängelt wurde vor allem die vorsichtige Absatzprognose 2011 für Kali- und Magnesiumprodukte.

Ein überraschend starker Anstieg bei den Abonnentenzahlen sowie eine Vereinbarung mit Deutschlands größtem Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland (KDG) zur Einspeisung von Programminhalten ließen die Titel von Sky Deutschland mit plus 11,78 Prozent auf 1,26 Euro an die MDax-Spitze schnellen. Dass ProSiebenSat.1 angesichts deutlich besserer Werbegeschäfte mit einem kräftigen Gewinnzuwachs in diesem Jahr rechnet, half den Aktien des Fernsehsenders hingegen nicht. Sie büßten 2,98 Prozent auf 20,025 Euro ein und litten damit Händlern zufolge unter Gewinnmitnahmen.

Mit Blick auf die anderen Börsen sank der EuroStoxx 50 um 0,52 Prozent auf 2831,22 Punkte. Der Pariser CAC-40-Index schloss ebenfalls etwas schwächer, während der Londoner FTSE 100 kaum verändert aus dem Tag ging. In den USA gaben die wichtigsten Indizes zum europäischen Handelsschluss zwischen 0,8 und 1,3 Prozent nach.