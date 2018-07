FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Donnerstag etwas von seinen deutlichen Kursverlusten seit Wochenbeginn erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,3780 Dollar, nachdem sie am Vorabend deutlich unter die Marke von 1,37 Dollar gesunken war. Am Montag hatte der Euro noch bei 1,40 Dollar notiert. Ein Dollar war zuletzt 0,7257 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochmittag auf 1,3770 (Dienstag: 1,3945) Dollar festgesetzt.

Seit einigen Tagen steht der Euro wieder spürbar unter Druck. Grund ist die angespannte Haushaltslage vieler kleinerer Euro-Länder, allen voran in Irland und Portugal. In diesem Umfeld dürften neue Wachstumszahlen aus Spanien, die im Laufe des Vormittags erwartet werden, stärker als gewöhnlich beachtet werden. Spanien steht derzeit zwar nicht besonders im Blick der Märkte, ist aber ebenfalls hoch verschuldet und gilt zudem als wachstumsschwach.