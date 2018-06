Abu Dhabi (dpa) - Sebastian Vettel hat im Formel-1-Titelrennen eine mögliche Hilfestellung für seinen Red-Bull-Kollegen Mark Webber angedeutet.

«Wenn es soweit kommt, wissen wir, dass wir für das Team fahren», sagte der 23-Jährige vor dem letzten Saisonrennen in Abu Dhabi. Vettel hat als WM-Dritter hinter Ferrari-Fahrer Fernando Alonso und Webber selbst noch Chancen, Champion zu werden. Dazu muss Alonso aber patzen. Sollte Vettel kurz vor Ende des Grand Prix rechnerisch nicht mehr Weltmeister werden können, wolle er Webber nicht wie schon mehrfach in dieser Saison in die Quere kommen, sagte der Deutsche.