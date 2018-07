Inhalt Seite 1 — Eine Tote und 13 Verletzte bei schwerem Busunglück Seite 2 Auf einer Seite lesen

Apen (dpa) - Der Bus ist an seiner rechten Seite aufgerissen. Auf der Fahrbahn der A28 liegen Sitze, Infusionsflaschen, Decken, Butterbrotdosen und Schals. Ein Ausflug endet in Niedersachsen für Schüler und Begleiter als Tragödie. Eine Mutter stirbt, 13 weitere Menschen sind verletzt.

Der Bus mit der Schülergruppe aus dem niedersächsischen Hage war am Donnerstag an einer Baustelle der A28 bei Apen im Kreis Ammerland in einen stehenden Sicherungslaster gekracht. Die meisten Verletzten sind Schüler im Alter ab 12 Jahren, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzt wurden auch ein Vater und zwei Lehrerinnen. Die beiden Frauen rangen am Abend mit dem Tod. Der Busfahrer erlitt einen schweren Schock.

Der Bus wurde an der rechten Seite bis zur hinteren Tür aufgerissen. Zwischenzeitliche Berichte, eine der Begleiterinnen sei tödlich verletzt worden, wollten die Ermittler zunächst nicht bestätigen. Am Abend gab es dann aber die traurige Gewissheit: Eine 40 Jahre alte Frau, die als Begleitperson mit den Jugendlichen unterwegs war, überlebte das tragische Unglück nicht.

Die Schülergruppe aus Hage im Landkreis Aurich ist auf dem Weg zu einer Reitveranstaltung in Oldenburg, als es gegen 9.30 Uhr an einer Tagesbaustelle zu dem Crash kommt. An der Unfallstelle bietet sich ein Bild der Verwüstung. Überall liegen Metall- und Glassplitter.

In dem Bus sind 28 Menschen, 23 davon Schüler. Direkt nach dem Unfall sind drei Rettungshubschrauber und mehr als ein halbes Dutzend Rettungswagen im Einsatz. Die Autobahn wird in beide Richtungen voll gesperrt. Alle Umleitungsstrecken sind nach Angaben der Polizei völlig überlastet. Auch dort kommt es zu Unfällen. Erst am Nachmittag ist die Strecke wieder freigegeben.

«Es sieht sehr schlimm aus», sagt eine Augenzeugin am Unglücksort. Auf der Fahrbahn liegen Sitze des Busses, Decken, Tücher und Infusionsflaschen. Einige Menschen stehen unter Schock. Am Mittag sind alle Schüler aus dem Buswrack geborgen. Sie werden in Kliniken der Umgebung von Ärzten und Notfallseelsorgern betreut.

Niedersachsens Kultusminister Bernd Althusmann (CDU) ist bestürzt über die Tragödie. «Es ist schlimm, dass ein Schulausflug so tragisch, so dramatisch enden kann», sagt er. «In unseren Gedanken sind wir bei den schwer verletzten Schülern und Begleitpersonen, bei den vielen Verletzten und Angehörigen.» Es sei ein Kriseninterventionsteam der Landesschulbehörde entsandt worden. Auch beim Busunternehmer «Jacobs Reisedienst» heißt es: «Wir sind zutiefst bestürzt.» Nähere Angaben über den Fahrer will das Unternehmen am Donnerstag aber zunächst nicht machen. Warum sein Bus plötzlich mit voller Wucht auf den Kleinlaster prallte, war zunächst unklar.