Berlin (dpa) - Es waren 165 Wörter, die die Welt veränderten: Am Samstag vor 20 Jahren schaltete der britische Physiker Tim Berners-Lee am Europäischen Kernforschungszentrum CERN bei Genf die erste Webseite der Welt frei.

Unter der Adresse info.cern.ch erklärte Berners-Lee damals in knappen Worten, was das «World Wide Web» (WWW) ist, welche Personen daran beteiligt sind und wie man einen Browser benutzt.

Heute gibt es weltweit schätzungsweise 200 Millionen Adressen für eine Homepage, darunter 90 Millionen Domains mit der Endung «.com» und 14 Millionen in Deutschland mit der Endung «.de». «Kaum eine Erfindung hat in den ersten zwei Jahrzehnten ihres Bestehens eine derartige Erfolgsgeschichte geschrieben wie die Homepage», sagt Prof. August-Wilhelm Scheer, Präsident des Branchenverbandes Bitkom.

Auf der ersten Webseite der Welt erschienen 25 Worte unterstrichen und in blauer Farbe. Diese Begriffe waren mit weiteren Seiten im damals noch winzigen WWW verlinkt. Hyperlinks, die beim Anklicken zu verknüpften Dokumenten führten, waren auch die große Innovation, die Berners-Lee mit seinem Entwurf eines «World Wide Web» vorgelegt hatte.

Eigentlich wollte der Forscher damals vor allem das berüchtigte Informationschaos an dem Institut in Grenzen halten und ein umfassendes Informationsnetz einrichten. Doch seine Vorgesetzten konnten sich zunächst nicht für die Ideen des jungen Briten begeistern. «Vage, aber hochinteressant», schrieb sein Chef Mike Sendall auf das Papier, das heute im CERN in einer Glasvitrine quasi als die Geburtsurkunde des World Wide Web ausgestellt wird. Es sollte noch etliche Jahre dauern, bis sich Berners-Lees Thesen weltweit durchsetzten.

Bereits im März 1989 hatte Berners-Lee ein Papier veröffentlicht, das mit dem eigentlichen Forschungsauftrag des CERN, der Teilchenphysik, nichts zu tun hatte. «Es gab kein Forum, von dem ich eine Antwort erwarten konnte. Nichts geschah», erinnerte sich der Informatiker 1999 in seinem Buch «Der Web-Report». In mühsamer Kleinarbeit versuchte er dann mit seinem Kollegen Robert Cailliau, die Forscher am CERN und Informatiker in aller Welt in persönlichen Gesprächen und langen E-Mails von dem Web-Konzept zu überzeugen.

Um seine Lobbyarbeit voranzutreiben, richtete Berners-Lee am 13. November 1990 auf seinem NeXT-Rechner den Webserver info.cern.ch ein. Für die meisten PC-Nutzer war das Web aber damals unerreichbar. Es fehlten benutzerfreundliche Browser für Personal Computer. Zudem bewegten sich die Netzanwender damals häufig in abgeschotteten Online-Diensten wie CompuServe, AOL oder BTX.