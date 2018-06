Bagdad (dpa) - Nach acht Monaten Machtvakuum soll der Irak endlich eine neue Regierung bekommen. Aus Parteikreisen in Bagdad hieß es, heute nachmittag werde das Parlament zu seiner zweiten Sitzung seit der Parlamentswahl vor acht Monaten zusammentreten.

Die Abgeordneten wollen dem Vernehmen nach einen Vertreter der Al-Irakija-Liste von Ex-Regierungschef Ijad Allawi zum Parlamentspräsidenten wählen. Anschließend soll der Kurde Dschalal Talabani für eine weitere Amtszeit zum Staatspräsidenten bestimmt werden. Ministerpräsident bleibe der Schiit Nuri al-Maliki, hieß es.

Die säkulare Al-Irakija-Liste, die bei der Wahl am 7. März die meisten Mandate erhalten hatte, soll ihren Anspruch auf das Amt des Regierungschefs angeblich aufgegeben haben, nachdem man ihr bei nächtlichen Verhandlungen am Mittwoch zusätzlich zum Posten des Parlamentspräsidenten noch ein Schlüsselressort in der Regierung sowie die Leitung eines neu zu schaffenden «nationalen Politikrates» versprochen hatte.

Die ursprünglich für den Vormittag geplante Parlamentssitzung wurde nach Angaben der staatlichen Medien um einige Stunden verschoben, weil die Al-Irakija-Liste bislang noch keinen Kandidaten für das Amt des Parlamentspräsidenten nominiert habe.