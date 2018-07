Berlin (dpa) - Nach heftigen Protesten und Boykott-Aufrufen gegen einen Leitfaden für Pädophile hat der Online-Einzelhändler Amazon das umstrittene elektronische Buch wieder aus dem Programm genommen.

Das E-Book mit dem Titel «The Pedophile's Guide to Love and Pleasure», zu deutsch etwa «Leitfaden für Pädophile zu Sex und Vergnügen», war im amerikanischen Buchsortiment für das elektronische Lesegerät Kindle zum Download angeboten worden. Der Autor Philip R. Greaves soll darin neben obszönen praktischen Tipps Anleitungen geben, wie sich pädophile Erwachsene am besten verhalten, um Empörung und Bestrafung zu vermeiden.

Nach einem ersten Bericht im Technologie-Blog «TechCrunch» war der Titel kurzzeitig in der Bestsellerliste bei Amazon nach oben geschnellt. Kurzzeitig soll der umstrittene Titel sogar bis auf Platz 65 geklettert sein. Amazon hatte den Verkauf des Buches zunächst verteidigt. «Amazon ist davon überzeugt, dass es einer Zensur gleichkäme, bestimmte Bücher nicht zu verkaufen, nur weil wir oder andere glaubten, das es anstößig sei», zitierte «TechCrunch» den Online-Händler.

Inzwischen ist der umstrittene Leitfaden allerdings nicht mehr aufrufbar. Die angesteuerte Webadresse sei keine funktionsfähige Site von Amazon, wird der Nutzer nach nach einem Klick auf das Cover aufgeklärt. Das Buch war exklusiv im Kindle-Store bei Amazon zum Verkauf angeboten worden, verboten war der Titel in den USA nicht.

«TechCrunch»