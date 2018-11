New York (dpa) - Zum ersten Mal seit 13 Jahren haben die «Engel» von «Victoria's Secret» ihre Unterwäscheschau ohne Heidi Klum gezeigt. Das deutsche Supermodel hatte Ende September angekündigt, die Flügel für immer an den Nagel zu hängen.

Stattdessen posierten in New York am Mittwochabend (Ortszeit) andere Topmodels auf dem Laufsteg im Nachtclub «Lexington Armory» in Manhattan. Als Engel verkleidet - mit Flügeln auf der ansonsten fast nackten Haut - zeigten sie die neue Kollektion der Unterwäschemarke.

Wie in den Läden ist auch auf der jährlichen Modeschau die Hauptfarbe rosa: Die Mädchen tragen zwischen den Auftritten rosa Überwürfe, der Raum ist vor allem rosa und die Stars marschieren nicht über einen roten, sondern über einen rosa Teppich ein.

Nur anfangs auch in rosa trat der diesjährige Showstar Katy Perry auf. Während ihres Showteils war sie dagegen komplett in lila - aber auch nur mit etwas mehr Stoff bedeckt als die Models.

Klum war im vergangenen Jahr noch einmal als Engel aufgetreten, nur fünf Wochen nach der Geburt ihres vierten Kindes. Vor sechs Wochen hatte sie jedoch die diesjährige Schau abgesagt: «Alle guten Dinge haben einmal ein Ende. Ich werde "Victoria's Secret" immer lieben. Es war eine wirklich tolle Zeit.» Angeblich hat Klum keine Zeit mehr für die Schauen, weil sie mit ihren Fernsehprojekten in den USA und Deutschland ausgelastet ist.