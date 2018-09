Inhalt Seite 1 — Siemens schaltet nach Rekordjahr auf Angriff um Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Siemens geht nach einem Gewinnsprung zum Angriff über: Nach 4,1 Milliarden Euro Gewinn peilt der Elektrokonzern für das neue Geschäftsjahr mehr als 5 Milliarden Euro an und will gegenüber Wettbewerbern weiteren Boden gutmachen.

«Wir wollen Weltspitze sein», sagte Vorstandschef Peter Löscher bei der Vorlage der Jahresbilanz am Donnerstag in München. «Wir kommen mit vollem Schwung aus der Krise. Unser Wachstum gewinnt an Fahrt.»

Im abgelaufenen Geschäftsjahr (30.9.) erzielte der Konzern zum zweiten Mal in Folge ein Rekordergebnis im operativen Geschäft. Davon profitieren auch die Aktionäre: Die Dividende soll von 1,60 Euro auf 2,70 Euro je Aktie angehoben werden.

Für das neue Geschäftsjahr 2010/11 hat sich Siemens ein deutliches Plus beim Auftragseingang auch ohne Zukäufe vorgenommen. Gestützt vom dicken Orderpolster erwartet das Management zudem die Rückkehr zu einem moderaten organischen Umsatzwachstum. Das Ergebnis der fortgeführten Aktivitäten soll sich um mindestens 25 bis 35 Prozent verbessern.

«Es gilt, Auftrag um Auftrag zu gewinnen», betonte Löscher. Siemens setzt dabei auf das Servicegeschäft und die Umwelttechnik, deren Umsatz in den kommenden vier Jahren von 28 auf 40 Milliarden Euro klettern soll. Im Blick hat Siemens dabei vor allem Schwellenländer wie China und Indien.

Das Unternehmen konzentriert sich auch auf Infrastrukturinvestitionen in Städten, die sich im Jahr weltweit auf zwei Billionen Euro belaufen. «Davon sind rund 300 Milliarden jährlich für Siemens adressierbar, für energieeffiziente Gebäude, für vernetzte Verkehrslösungen, für intelligente Stromnetze oder für eine sichere Wasserversorgung», erläuterte Löscher.

Im zurückliegenden Jahr kletterte das Ergebnis in den drei Kerngeschäftsfeldern Industrie, Energie und Gesundheit von 7,5 Milliarden Euro auf den Bestwert von 7,8 Milliarden Euro. Dabei ist eine milliardenschwere Abschreibung auf das Diagnostik-Geschäft bereits berücksichtigt. Ohne die Wertberichtigung hätte das Ergebnis sogar bei knapp 9 Milliarden Euro gelegen. Unter dem Strich verdiente Siemens mit 4,1 Milliarden Euro 63 Prozent mehr als im Vorjahr.