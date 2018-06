Inhalt Seite 1 — RWE verdient weiter gut und muss dennoch sparen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Essen (dpa) - Deutschlands zweitgrößter Energiekonzern RWE verdient weiter gut, will aber trotzdem sparen. RWE erwartet bis 2016 jährlich 600 bis 700 Millionen Euro zusätzlicher Lasten aus der Brennelemente-Besteuerung und befürchtet Gewinneinbußen.

«Trotz aller Anstrengungen werden wir die künftige Ergebnisbelastung nicht vollständig kompensieren können», sagte Finanzvorstand Rolf Pohlig am Donnerstag bei der Vorstellung der Neun-Monatszahlen in Essen. Ein effektives Plus durch die Laufzeitverlängerung für die Atommeiler sieht RWE erst ab 2020. 70 Prozent der Erträge aus der Laufzeitverlängerung gehen nach RWE-Schätzung in Form von Atomsteuer, Ökofonds und anderen Steuern an die öffentliche Hand.

«Es kommen schwierige Zeiten auf uns zu. Dafür müssen wir uns wetterfest machen», äußerte sich RWE-Chef Jürgen Großmann dazu schriftlich. Der 58-Jährige erholt sich zurzeit von einem Eingriff wegen Herzkammerflimmerns. Das letzte Wort ist für RWE in Sachen Kernbrennstoff-Steuer aber noch nicht gesprochen.

Der Konzern erwägt rechtliche Schritte gegen die Steuer. Machtlos wird RWE wohl gegen die zusätzlichen Lasten der CO2-Zertifikate sein. Eine Milliarde Euro könnten für den Zukauf fällig werden, weil RWE mit seinen Kohle- und Braunkohlekraftwerken führend bei der Verschmutzung ist. Das Standbein Erneuerbare Energien soll die Last zumindest abmildern.

Der Kunde bekommt dies alles noch nicht zu spüren. Der Strompreis soll zwar zum Jahreswechsel steigen. Die Erhöhung geht aber auf steigende Abgaben für Ökostrom zurück. Um rund 1,8 Cent brutto pro Kilowattstunde steigt die Ökostromumlage, die mit dem allgemeinen Strompreis erhoben wird.

RWE will aber nur rund die Hälfte der 1,8 Cent weiterreichen. Ein Teil könne wegen günstiger Strombeschaffungspreise aufgefangen werden. Konkurrent Eon will die Umlage zunächst gar nicht an die Kunden weiterreichen. EnBW und Vattenfall erhöhen aber ebenfalls.

Unklar ist bei RWE, wie die Brennelementesteuer in den nächsten Jahren weitgehend aufgefangen werden soll. Die Strategie will RWE erst Ende des Winters vorstellen. Bislang ist nur klar, dass das Inlandsgeschäft weitgehend in einer Deutschland AG gebündelt wird. Darin sollen knapp 19 000 Menschen arbeiten.