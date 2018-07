San Diego (dpa) - Der Alptraum für die 4466 Menschen auf der in Seenot geratenen «Carnival Splendor» ist zu Ende. Das Kreuzfahrtschiff machte im Hafen von San Diego fest. Das schwimmende Hotel war am Montag nach einem Brand im Maschinenraum vor der mexikanischen Küste in Seenot geraten. Verletzt wurde niemand, aber Besatzung und Passagiere mussten vier Tage ohne Strom auskommen. Schlepper mussten das Schiff in die USA zurückbringen. Das Wetter war günstig, die Überführung klappte ohne Zwischenfälle.

