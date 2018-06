Potsdam (dpa) - Hannah Herzsprung und Florian David Fitz können sich über einen Bambi freuen. Herzsprung wurde in Potsdam für ihre Rolle in «Weissensee» ausgezeichnet, Fitz für seine in «Vincent will Meer». Der Bambi für Pop International ging an Gossip, der für Pop National an Unheilig. Udo Lindenberg wurde für sein Lebenswerk mit dem Medienpreis ausgezeichnet. Der Sonderpreis der Jury ging an Fußball-Bundestrainer Joachim Löw und sein Trainerstab. Beste Fernsehserie wurde die ARD-Produktion «Um Himmels Willen».

