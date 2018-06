Seoul (dpa) - Die EU stützt Bundeskanzlerin Angela Merkel im Streit mit den USA über sogenannte Exportbremsen. Zwar müsse man Ungleichgewichte in den internationalen Handelsströmen angehen, sagte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso am Rande des G20-Gipfels in Seoul. Dies könne aber nicht durch einen «mechanischen Ansatz» geschehen, meinte er. Die USA fordern, Handelsüberschüsse der Exportmeister wie China und Deutschland zu deckeln. Merkel lehnt solche Eingriffe in den freien Welthandel ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.