London (dpa) - Die Ursache für das Versagen eines Triebwerks an einem Airbus A380 scheint gefunden. Ausgelaufenes und in der Hitze entzündetes Öl habe vermutlich zum Versagen einer Turbine des Trent- 900-Triebwerks geführt. Das teilte die europäische Flugaufsichtsbehörde EASA mit. Sie ordnete bei allen Airbus A380 mit solchen Rolls-Royce-Triebwerken weitere Sicherheitsuntersuchungen an bestimmten Bauteilen an. Sollten irgendwelche Auffälligkeiten auftauchen, müssen die Maschinen am Boden bleiben.

