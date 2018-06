Sydney (dpa) - Peinlicher Fauxpas: Zur Begrüßung der Weltelite hat die Stadtverwaltung von Seoul Pappfiguren der G20-Gipfelteilnehmer in der Innenstadt aufgestellt, mit ihren Nationalfahnen in der Hand und in traditioneller Kleidung. Nur kommt das Dirndl an der australischen Premierministerin Julia Gillard in Canberra gar nicht gut an. Die Delegation beschwerte sich. Dass Gillard im Alpen-Look erscheint, dürfte auf eine weit verbreitete Verwechslung zurückgehen: Österreich heißt auf Englisch Austria und wird oft mit Australia verwechselt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.