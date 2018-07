Seoul (dpa) - Deutschland und die USA setzen nach den jüngsten Auseinandersetzungen über Handels-Ungleichgewichte und die Geldpolitik auf enge Zusammenarbeit. Vor einem Treffen mit US- Präsident Barack Obama in Seoul sprach Merkel von gemeinsamer Verantwortung. Man arbeite in der Tat eng und gut zusammen, und das sei absolut notwendig. Obama betonte, zwischen beiden Ländern gebe es eine enge Partnerschaft. Die wirtschaftlich angeschlagenen USA hatten von Deutschland gefordert, seine Exporte zu deckeln und den Konsum im eigenen Land zu fördern.

