Seoul (dpa) - In Seoul haben tausende Globalisierungsgegner gegen das G20-Gipfeltreffen protestiert. Nach Angaben der Veranstalter nahmen etwa 10 000 Demonstranten an der Kundgebung in der Innenstadt teil - darunter Mitglieder von rund 80 nicht-staatlichen Organisationen. Die Polizei sprach von höchstens 3500 Teilnehmern. Stunden zuvor hatte ein Frau in der Nähe des G20-Tagungsorts versucht, sich selbst anzuzünden. Sie wollte so gegen den Gipfel protestieren. Sicherheitskräfte sind aber rechtzeitig eingeschritten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.