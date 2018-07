Köln (dpa) - Für viele ist es der perfekte Stimmungsaufheller in der trüben Jahreszeit: Im Rheinland hat der Karneval begonnen. Unter stark bewölktem Himmel feierte das Narrenvolk ab 11 Uhr 11 seine neuen Prinzen, schunkelnd und schlotternd. In Düsseldorf waren mehrere tausend Karnevalisten vor dem Rathaus Zeuge von Hoppeditz' Erwachen. Der Obernarr hob gleich zu einer Spottrede an. In Köln eröffnete das Dreigestirn die Session in der Innenstadt und auch in Mainz tanzten sich bunt kostümierte Grüppchen warm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.