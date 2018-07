Berlin (dpa) ­ Freunde des Sound-Bombasts werden unruhig: Mogwai gehen wieder auf Tour. Mit an Bord ist das neue Album mit dem bedrohlichem Namen «Hardcore Will Never Die, But You Will», das am 11. Februar in den Handel kommt.

Die fünf Schotten starten ihre Welt-Tour mit einem Heimspiel und treten fünf Mal in ihrer Heimat auf. Danach geht es weiter nach Japan, Irland, Großbritannien, Europa und dann in die USA. Auch fünf Shows in Deutschland sind gesetzt: Erstes Datum ist am 6. März in Frankfurt am Main und das große Finale am 29. März in Berlin.

Wer schon mal bei einem Konzert von the mighty Mogwai war, weiß: die Shows der Band sind in ihrer Intensität einzigartig. Der stetige Wechsel zwischen atmosphärischen Flächen und krachigen Ausbrüchen wird von keiner anderen Band so eindringlich beherrscht. Wer es richtig laut, heftig und manchmal auch entrückt mag, ist bei Mogwai bestens aufgehoben.

Tourdaten: 06.03. Frankfurt ­ Mousonturm, 07.03. München ­ Backstage, 14.03. Köln ­ Bürgerhaus Stollwerck, 28.03. Hamburg ­ Gruenspan, 29.03. Berlin ­ Postbahnhof