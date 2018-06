Inhalt Seite 1 — Emma Watson überstrahlt alle bei Potter-Premiere Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (dpa) - Selbst wer keinerlei Interesse für Harry Potter hat, weiß spätestens jetzt, wer die weibliche Hauptrolle in den Filmen hat: Jungschauspielerin Emma Watson war der absolute Star bei der Weltpremiere des neuen Potter-Films in London.

Am Zeitungsstand war in Großbritannien am Freitag kaum eine Titelseite zu sehen, die die 20-Jährige in ihrem schwarzen Mini-Kleid nicht zierte. «Bezaubernd», «Ist es Zauberei?», «Emma verhext alle», lauteten die Überschriften. In den Filmen spielt Watson die strebsame Zauberschülerin Hermine. Im wahren Leben ist sie gerade dabei, der neue Liebling und Stylevorbild der Briten zu werden.

Hunderte Fans hatten stundenlang am Londoner Kino-Platz Leicester Square ausgeharrt, um Emma und ihre Schauspielkollegen aus «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil I» zu sehen. Kein magischer Mantel schützte sie gegen den Regen, und eine Portion wärmende Flammen aus dem Zauberstab war auch nicht zu bekommen.

Dafür ließen sich die Stars aber auch nicht lumpen. Erstens kamen viele Promis. Zweitens waren die drei Hauptdarsteller Daniel Radcliffe, Watson und Rupert Grint mehr als eine Stunde auf dem riesigen Roten Teppich unterwegs, verteilten Autogramme und ließen sich von den Fotografen und mit den Fans ablichten.

«Daran gewöhnt man sich nie wirklich», sagte der 21 Jahre alte Radcliffe, der den Zauberlehrling Harry spielt, mit Blick auf die kreischenden Massen. «Ich denke, das sagt viel über die Qualität der Filme, dass sie nach zehn Jahren noch immer den Leicester Square mit solchen Menschenmengen füllen.»

Vielleicht wird den Filmanhängern aber auch so langsam schmerzlich klar, dass das Ende der langjährigen Reihe unmittelbar bevorsteht. Auch wenn es von den Filmemachern hinausgezögert wurde. Der letzte Band der Erfolgsserie der britischen Schriftstellerin Joanne K. Rowling kommt in zwei Episoden auf die Leinwand. Teil eins ist in Deutschland vom 18. November an zu sehen, Teil zwei soll im Sommer 2011 folgen.

Zehn Jahre ist es her, dass der erste Potter gedreht wurde. Die Fans, die damals klein waren, sind mittlerweile Teenager oder erwachsen. Für sehr junge Kinder sind die letzten Folgen aber noch zu gruselig. Wer also geht vor allem in die Filme? Wenn man von der Menge am Roten Teppich darauf schließen könnte, müssten das junge Frauen zwischen 20 und 30 Jahren sein.