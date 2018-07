Borussia Dortmund festigt Führung: 2:0 gegen HSV

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann am Freitag zum Auftakt des 12. Spieltages mit 2:0 (0:0) gegen den Hamburger SV und baute den Vorsprung vor dem Zweiten FSV Mainz 05 vorläufig auf sieben Punkte aus. Vor 80 720 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Stadion erzielten Shinji Kagawa (49. Minute) und Lucas Barrios (70.) die Treffer für die Westfalen, die ihren zehnten Saisonsieg feierten. Der HSV steckt nach der vierten Niederlage in dieser Spielzeit weiter im Mittelfeld der Tabelle fest.

Aue mit Remis an Tabellenspitze - Düsseldorf siegt

München (dpa) - Überraschungsteam Erzgebirge Aue hat die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Zum Auftakt des 12. Spieltags reichte dem Neuling am Freitag ein 1:1 (1:0) beim Karlsruher SC, um sich zumindest vorübergehend den Spitzenplatz zu sichern. Im bayerischen Derby trennten sich die SpVgg Greuther Fürth und der FC Augsburg ebenfalls 1:1 (1:1). Einen wichtigen Heimsieg feierte Fortuna Düsseldorf mit dem klaren 3:0 (0:0) gegen Rot-Weiß Oberhausen.

Cup-Auftakt nach Maß: Deutschland schlägt Kanada

München (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einem umjubelten Erfolg in den 21. Deutschland-Cup gestartet. Sechs Monate nach der berauschenden Heim-WM im eigenen Land feierte das junge Team von Bundestrainer Uwe Krupp am Freitag einen verdienten 4:3-Sieg gegen Kanada. Dank eines Sturmlaufs im ersten Drittel und erstaunlich schwachen Kanadiern hat Deutschland gute Aussichten auf eine erfolgreiche Cup-Verteidigung. An diesem Samstag trifft das von vielen Absagen gebeutelte Krupp-Team auf die Slowakei.

Deutsche Degenfechterinnen verlieren WM-Finale