Kopenhagen (dpa) - Die US-Eigner des größten dänischen Telekom- Konzerns TDC wollen über einen Anteilsverkauf Kasse machen. Wie TDC am Freitag in Kopenhagen mitteilte, würden die in dem Verbund NTC zusammengeschlossenen Finanzfonds damit «einen Teil ihrer Investitionen in TDC realisieren».

Vorab will das frühere Staatsunternehmen eigene Aktien im Wert von neun Milliarden Kronen (1,2 Mrd Euro) zurückkaufen. Am Vorabend hatte die «Financial Times» berichtet, dass Aktien für 2,9 Milliarden Dollar (2,1 Mrd Euro) bis Dezember zum Kauf angeboten werden sollen. Dies wäre nach den Zeitungsangaben die größte Aktienemission dieses Jahres in Europa. Der Börsenwert von TDC insgesamt wurde auf 12 Milliarden Dollar veranschlagt.

2006 hatten fünf US-Fonds mit 88,2 Prozent der Anteile die Kontrolle über den früheren dänischen Staatskonzern über die Nordic Telephone Company (NTC) übernommen. Bereits seit dem letzten Jahr hatte es immer wieder Gerüchte über einen kompletten oder einen Teilverkauf der NTC-Anteile gegeben.