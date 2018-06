München (dpa) - Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat das Auftaktspiel beim Deutschland-Cup gewonnen. Die Eidgenossen setzten sich in der Münchner Olympiahalle verdient mit 2:0 gegen die Slowakei durch. Julien Sprunger erzielte in der 39. Minute in Überzahl die Führung, Damien Brunner markierte zehn Minuten vor Schluss den Endstand.

