Stockholm (dpa) - Auf Schwedens König Carl Gustaf kommen neue Schlagzeilen über angebliche Enthüllungen aus seinem Privatleben zu: Die Ex-Popsängerin Camilla Henemark kündigt im Boulevardblatt «Expressen» ein Buch über ihr Verhältnis zum König an. Sie seien «eine Art Spielkameraden» gewesen, sagte sie vorab in dem Interview. In der Vorwoche hatte bereits ein vorbestrafter Betreiber einer Stockholmer Stripbar, die Veröffentlichung von Videos aus den 90er Jahren angedroht. Diese sollen angeblich auch Carl Gustaf zeigen.

