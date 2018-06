Wuppertal (dpa) - Die Deibler-Brüder schwimmen bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften von Titel zu Titel, Silke Lippok glänzt mit Freistil-Rekord, Weltmeister Paul Biedermann steht noch mit leeren Händen da.

Auf seiner Nebenstrecke 100 Meter Freistil musste Biedermann in Wuppertal wie erwartet Steffen Deibler den Vortritt lassen. In 46,80 Sekunden lag der europäische Jahresbeste 1,1 Sekunden vor Biedermann, der über 400 Meter der Topfavorit ist. Markus Deibler verpasste in 52,50 den erhofften deutschen Rekord über 100 Meter Lagen, sicherte sich nach dem überraschenden Sieg gegen Biedermann über 200 Meter Freistil aber souverän seinen zweiten Titel und den vierten Sieg für die Deiblers.

Mit deutschem Rekord über 200 Meter Freistil löste Silke Lippok das Ticket zu den Europameisterschaften in Eindhoven (25. bis 28. November). Die 16-Jährige aus Pforzheim schlug nach 1:54,35 Minuten an und verbesserte die bisherige Bestmarke von Daniela Schreiber (Halle/Saale) um 68/100 Sekunden. «Dass es am Ende so deutlich war, hätte ich nicht gedacht. Mein Rennen lief perfekt, schade, dass es so schnell vorbei war», sagte die Schülerin.

Bei der Langbahn-EM im August hatte Lippok bis kurz vor dem Ziel geführt, musste dann aber Topfavoritin Federica Pelligrini (Italien) ziehen lassen. Die Zeit von Wuppertal reichte zu Platz drei in der europäischen Jahresbestenliste, aber noch nicht für die WM in Dubai (15. bis 19. Dezember).

Vor 750 Zuschauern in der ausverkauften Schwimmoper unterbot Hendrik Feldwehr (Essen) über 50 Meter Brust in guten 27,10 Sekunden sowohl EM- als auch WM-Norm. Jan Wolfgarten (Würzburg) schaffte über 1500 Meter Freistil in 14:40,85 Minuten die EM-Richtzeit.

Nach seiner Weltjahresbestzeit von Berlin vor zwei Wochen (52,17) reichten Markus Deibler 52,50 Sekunden für EM- und WM-Ticket, doch zufrieden war der 20-Jährige nicht: «Die beiden Rennen von gestern haben zu viel Kraft gekostet. Ich habe ein paar Wenden nicht optimal erwischt und dort ein paar Zehntel liegen lassen», sagte Markus Deibler, der tags zuvor Biedermann über dessen Spezialstrecke 200 Meter Freistil überraschend bezwungen hatte. Als Vorlaufschnellster über 100 Meter Freistil (47,11) hatte Deibler am Vormittag den Endlauf ausgelassen, weil er zeitlich zu nah an der Lagenstrecke war.

Caroline Ruhnau (Essen) scheiterte in 30,86 Sekunden über 50 Meter Brust nur um 2/100 an der EM-Norm. Auch Yannick Lebherz (Darmstadt) verpasste über 200 Meter Rücken in 1:52,89 Minute die Richtzeit nur knapp. Deutlich zu langsam für Europa waren die Meister Nina Schiffer (Dortmund) und Tim Wallburger (Berlin) über 200 Meter Schmetterling, Deborah Geschonek (Halle/Saale) über 50 Meter Rücken und Theresa Michallak (Halle/Saale) über 200 Meter Lagen.