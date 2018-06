Inhalt Seite 1 — CDU-Parteitag überschattet von Schäuble-Debatte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Trotz des klaren Dementis von Bundeskanzlerin Angela Merkel wird der CDU-Bundesparteitag überschattet von den Rücktrittspekulationen um Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU).

Nach Berichten von «Focus» und «Spiegel» wächst in der Union und in der schwarz-gelben Koalition der Unmut über Schäuble, auch weil ein klarer Kurs in der Steuerpolitik vermisst wird. Die CDU trifft sich von Sonntag bis Dienstag in Karlsruhe; neben Vorstandswahlen dürften auch Themen wie die Aussetzung der Wehrpflicht im Fokus stehen.

Nach der Erholung der Wirtschaft machte CDU-Chefin Merkel klar, dass sie auch weiterhin keine Spielräume für Steuersenkungen sieht. «Aber natürlich bleibt das Thema für die Zukunft auf der Tagesordnung», sagte sie der «Welt am Sonntag». Einig seien sich die Koalitionsparteien bei dem Ziel, die Steuererklärung wesentlich zu vereinfachen. «Wir planen eine deutliche Steuervereinfachung, die die Bürger um etwa eine halbe Milliarde Euro entlastet, ihnen aber vor allem bürokratischen Aufwand erspart.» So solle nur noch alle zwei Jahre eine Einkommensteuererklärung ausgefüllt werden müssen.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder stellte sich wie Merkel demonstrativ vor Schäuble. Der Minister habe weiter das Vertrauen der Fraktion und der CDU-Parteispitze. Kauder: «Wolfgang Schäuble macht hervorragende Arbeit. Er hat den Sparkurs durchgesetzt. Das soll ihm erst einmal jemand nachmachen.»

Laut «Focus» schließt Schäuble trotz aller anderslautenden Erklärungen einen Rückzug zum Jahreswechsel nicht aus. Er wolle aber zunächst um sein Amt kämpfen und könne auf die uneingeschränkte Unterstützung der Bundeskanzlerin Angela Merkel zählen. «Keiner gibt ihm länger als bis Weihnachten», sagte ein ungenannter Bundesminister dem Magazin. Auch in der Fraktionsspitze gelte der 68-Jährige nach den Worten eines Vorstandsmitglieds als «Minister auf Abruf».

Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) erklärte Schäuble für unverzichtbar im Kabinett. «Er ist ein unersetzlicher Anker für Verlässlichkeit und gutes Regierungshandeln», sagte sie der «Bild am Sonntag». «Er ist ein begnadeter Europäer und ein wichtiger Mentor, der jungen Kabinettskollegen mit klugem Rat weiterhilft.»

Schäuble war wegen des rüden Umgangs mit seinem Sprecher in die Kritik geraten, der daraufhin zurücktrat. Nach «Focus»-Informationen haben sechs Ministerialbeamte Schäuble deswegen in einer Eingabe vorgeworfen, seine Fürsorgepflicht verletzt zu haben. Außerdem gibt seine Gesundheit Anlass zur Sorge. Mehrfach musste sich der Querschnittsgelähmte zuletzt für längere Zeit im Krankenhaus behandeln lassen.