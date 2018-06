Inhalt Seite 1 — Finalthriller: Vettel holt sich letzte Pole Seite 2 Auf einer Seite lesen

Abu Dhabi (dpa) - Cool und entschlossen streifte Sebastian Vettel seinen Glitzerhelm ab und ließ sich von Michael Schumacher gratulieren: Die deutsche Titelhoffnung hat im Formel-1-Finalthriller von Abu Dhabi die Nerven behalten und mit seiner zehnten Pole Position alle WM-Chancen gewahrt.

«Besser ging es nicht, mehr konnten wir nicht machen. Der Glaube ist da», sagte der 23-Jährige, der jüngster Weltmeister in der Geschichte der Königsklasse werden könnte.

Alle Trümpfe im Wüsten-Showdown von Abu Dhabi hält jedoch Ferrari-Star Fernando Alonso in der Hand, der in der Qualifikation hinter McLaren-Fahrer Lewis Hamilton Dritter wurde. Sogar bei einem Vettel-Sieg im letzten Saisonrennen am Sonntag wäre der Spanier damit zum dritten Mal Champion. «Wir haben gesehen, was in den letzten Rennen schon passiert ist», warnte der 29-Jährige jedoch mit Blick auf den verrückten Saisonverlauf. Nur wenn der Asturier maximal Fünfter wird, reicht Vettel ein Sieg zum WM-Triumph.

Großer Verlierer im Quartett der Titeljäger war Vettels Red-Bull-Teamkollege Mark Webber. Der Australier musste sich hinter dem bereits entthronten Vorjahres-Champion Jenson Button mit Rang fünf begnügen. «Ich war einfach nicht schnell genug», bekannte der 34-Jährige kleinlaut. Webber liegt in der Gesamtwertung mit 238 Zählern acht Punkte hinter Alonso und sieben Punkte vor dem WM-Dritten Vettel. Hamilton ist mit 222 Zählern Vierter.

Eigentlich hatten alle auf eine erste Startreihe mit Vettel und Webber getippt. Für diesen Fall war heftig über eine Schützenhilfe des Deutschen für seinen Stallrivalen per Platztausch spekuliert worden, falls Vettel kurz vor Rennende selbst keine Titelchance mehr hätte. Nun könnte Webber stattdessen Vettel helfen. «Sebastian muss sich voll reinhängen, und Mark muss an Alonso vorbei», erklärte Teamchef Christian Horner die neue Red-Bull-Marschroute.

In der Qualifikation auf dem 5,554 Kilometer langen Yas Marina Circuit lieferten sich die Titelkandidaten von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. «Das war hart für uns alle. Die Positionen haben so oft gewechselt, man wusste nie, wo man gerade liegt», berichtete Alonso.

Schon im ersten Abschnitt der Qualifikation ließ das Spitzen-Quartett bei der Zeitenjagd die Muskeln spielen. Alonso war der Schnellste, in Runde zwei allerdings konterte Vettel. Und auch die McLaren-Piloten Hamilton und Jenson Button zeigten, dass am Sonntag mit ihnen zu rechnen sein wird. «Ich bin sehr zufrieden, das Auto lief viel besser als zuletzt», meinte Hamilton, der nach einem Fast-Zusammenstoß mit Felipe Massa ohne Strafe davonkam. «Wir haben alles zu gewinnen und nichts zu verlieren», betonte der 25-Jährige.