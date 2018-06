Berlin (dpa) - Bei einer möglichen neuen Suche für ein Atommüll- Endlager gibt es laut Bundesamt für Strahlenschutz nicht nur in Süddeutschland denkbare Standorte. Auch andere Salzstöcke vor allem im Norden könnten von Bedeutung sein, sagte BfS-Präsident Wolfram König der dpa in Berlin. Als Gorleben ausgewählt worden sei, habe man nur bis zur DDR-Grenze gedacht. Ein Endlager müsse unter Einschluss der Öffentlichkeit in einem transparenten Verfahren gesucht werden, so König. Er verwies auf die Schweiz, wo ergebnisoffen mehrere Standorte für Atommüll-Endlager parallel geprüft würden.

