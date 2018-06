Inhalt Seite 1 — DEB-Auswahl verteidigt Titel bei Deutschland-Cup Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Goldener Herbst nach magischem Mai: Die deutsche Nationalmannschaft hat mit der erfolgreichen Titelverteidigung beim Deutschland-Cup im märchenhaften Eishockey-Jahr 2010 für ein Happy End gesorgt.

Uwe Krupps junge Auswahl setzte sich im letzten Duell des Traditionsturniers gegen den Erzrivalen Schweiz mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) durch und feierte einen gelungenen Einstand in die Vorbereitung auf die WM 2011 in der Slowakei. Nach einem Rückstand bewiesen Krupps Mannen Moral und drehten die Partie. Simon Danner (39. Minute) und Daniel Pietta (46.) erzielten die Tore für die verletzungsbedingt dezimierte DEB-Auswahl und machten damit den vierten Cup-Sieg perfekt.

Vor 6500 frenetisch jubelnden Fans in der Münchner Olympiahalle kämpften beide Teams um jeden Zentimeter Eis. In einem rasanten Schlagabtausch wuchsen von Beginn an vor allem die beiden Torhüter Dennis Endras und Daniel Manzato über sich hinaus. Nachdem der deutsche WM-Held Endras gleich mehrere hundertprozentige Chancen vereitelt hatte, stocherte der Schweizer Kevin Lötscher im zweiten Drittel den Puck zur Führung ins Netz. Deutschland war nur kurz beeindruckt, noch im gleichen Abschnitt gelang dem Düsseldorfer Danner in seinem erst vierten Länderspiel der Ausgleich.

Ebenso wie Danner durfte im Finish auch Pietta über sein erstes Tor im deutschen Dress jubeln - der Krefelder war beim Deutschland- Cup erstmal im Kreis der Nationalmannschaft dabei. Die Vorarbeit zum 2:1 war von Martin Schymainski gekommen, der Stürmer von Aufsteiger EHC München bestritt vor «seinen» Anhängern sein erstes Länderspiel.

Krupp hatte das Turnier zum ersten Casting für die WM 2011 ausgerufen - und seinen Schützlingen schon vor dem Match gegen die Schweiz die nächste Test-Runde in Aussicht gestellt: «Mit dieser Leistung haben sich die Jungs eher empfohlen als nicht empfohlen.» Nach dem Auftreten der zweiten Garde müssen sich die Routiniers - mehr als zehn Profis hatten verletzt oder angeschlagen gepasst - warm anziehen, der Kampf um die WM-Startplätze wurde gerade erst eröffnet.

Alle seine 25 Spieler, von denen acht erstmals bei der Nationalmannschaft dabei waren, hatten Krupp überzeugt. «Keiner fällt so richtig ab», meinte der Coach. Dass seinen Schützlingen noch Fehler unterliefen, sei normal. «Was nicht da ist an Eingespieltheit, wird kompensiert mit Einsatzbereitschaft und Herz», lobte Krupp.

Vor einer entzückten und euphorisierten Zuschauermenge in der an allen drei Turniertagen gut gefüllten Münchner Olympiahalle hätten schon der 4:3-Auftakterfolg gegen Kanada und die 2:3-Pleite nach Verlängerung gegen die Slowakei gezeigt, «dass wir als Mannschaft spielen», so Krupp. Das sei das Erfolgsrezept in einem Team, bei dem nur das Fehlen von offensiven Verteidigern deutlich wurde.