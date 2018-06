Weißenbrunn (dpa) - Weil er seinem Navigationsgerät blind vertraut hat, ist ein Autofahrer in Bayern mitten im Wald steckengeblieben. Die Ansagen hatten den 25-Jährigen über zum Teil unbefestigte Waldwege gelenkt. Die Fahrt endete an einem Abgrund nahe Weißenbrunn in Oberfranken. Wegen des aufgeweichten Bodens ging es auch keinen Meter mehr zurück. Ein Abschleppdienst befreite Mann und Auto aus der misslichen Lage.

