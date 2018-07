Hamburg (dpa) - in Hamburg sind die Proteste gegen die bevorstehende Innenministerkonferenz insgesamt relativ friedlich geblieben. 19 Randalierer wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Ein paar Scheiben gingen gestern zu Bruch, Reifen wurden angezündet und Flaschen flogen auf Polizisten. In der Nacht blieb es ruhig. Am Donnerstag und Freitag kommen die Innenminister von Bund und Ländern in Hamburg zu ihrer Herbstsitzung zusammen. Die Proteste linker Gruppen richten sich gegen staatliche Repression und die Ausländerpolitik in Deutschland.

