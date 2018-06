Abu Dhabi (dpa) - Sebastian Vettel ist neuer Formel-1-Weltmeister. Der Red-Bull-Pilot gewann das Finale in Abu Dhabi und machte durch den gleichzeitigen siebten Rang von Fernando Alonso den Rückstand auf den spanischen Ferrari-Star im letzten Saisonrennen wett. Vettel sicherte sich zum ersten Mal in seiner Karriere den Titel. Sechs Jahre nach dem WM-Triumph von Michael Schumacher ist der Heppenheimer der zweite deutsche Titelträger und mit 23 Jahren der jüngste Champion in der Königsklasse des Motorsports.

