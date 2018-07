Heppenheim (dpa) - Riesiger Jubel in Heppenheim: In der Heimatgemeinde von Sebastian Vettel haben rund 1500 Fans den neuen Formel-1-Weltmeister beim Public Viewing gefeiert. Mit ohrenbetäubenden «Sebastian, Sebastian»-Rufen quittierten sie den Sieg ihres Lieblings beim Saisonfinale in Abu Dhabi. Der Sebastian- Vettel-Fanclub hatte das Event in der Garage eines Autohauses auf die Beine gestellt. Vettel ist im südhessischen Heppenheim geboren und zur Schule gegangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.