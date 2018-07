Karlsruhe (dpa) - Mit dem Beschluss der CDU zur Aussetzung der Wehrpflicht ist eine historische Entscheidung gefallen. Es gilt als sicher, dass der Bundestag dem Weg in Kürze folgen wird.

Im Grundgesetz soll die Wehrpflicht aber verankert bleiben, um sie im Notfall einfach per Gesetz wieder einführen zu können. Die ersten Wehrpflichtigen rückten 1957 nach der Wiederbewaffnung Deutschlands und der Gründung der Bundeswehr ein. Den Dienst an der Waffe mussten im Prinzip alle Männer von 18 bis 45 Jahren leisten. Bisher waren es mehr als acht Millionen. 1962 führte auch die DDR die Wehrpflicht ein. Anfangs dauerte der Dienst 12 Monate, in den 1960er Jahren 18 Monate, seit 2002 neun Monate. Seit dem 1. Juli sind es nur noch sechs Monate, worin Militärs bereits den Anfang vom Ende sahen.

Der Zivildienst wurde 1961 für die Männer eingeführt, die den Dienst an der Waffe aus Gewissensgründen verweigerten. Anfangs dauerte er 15 Monate, Ende der 1980er Jahre sogar 20, derzeit wie der Wehrdienst sechs Monate. 2009 wurden 90 555 Kriegsdienstverweigerer zum Zivildienst einberufen. Die meisten arbeiten im sozialen Bereich. Dort wird nun Kräftemangel befürchtet.

Die Grünen, die FDP und in Teilen die SPD hatten lange auf das Ende der Wehrpflicht gedrungen, weil diese mit dem Wandel der Bundeswehr zu einer Armee im Einsatz sicherheitspolitisch nicht mehr angemessen sei. Außerdem sei durch die Einberufung nur noch eines kleinen Teils der Männer eines Jahrgangs keine Wehrgerechtigkeit mehr gegeben. Dass es nun ausgerechnet die Union ist, die sich von einem ihren Markenkerne verabschiedet und die Wehrpflicht Mitte 2011 aussetzen will, wurde noch bis vor kurzem nicht für möglich gehalten.