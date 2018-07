Inhalt Seite 1 — Scania prüft Zusammenschluss mit MAN Seite 2 Auf einer Seite lesen

München/Stockholm (dpa) - Die schwedische VW-Tochter Scania prüft einen Zusammenschluss mit dem Münchner Lastwagenbauer MAN. Dies teilte Scania am Montag in Stockholm mit.

Die bisherigen Gespräche über eine engere technische Zusammenarbeit der Konkurrenten hätten ergeben, dass «eine engere Kooperation durch Kombination beider Unternehmen» notwendig sei, um das volle Potenzial auszuschöpfen.

Volkswagen ist mit knapp 30 Prozent auch an MAN beteiligt. Den Wolfsburgern wird seit langem nachgesagt, ihre Lkw-Geschäfte unter einem Dach bündeln zu wollen. Die Aktie von MAN legte am Vormittag um mehr als 7 Prozent zu.

Eine Entscheidung, ob und wie beide Konzerne zusammenfinden könnten, sei aber noch nicht gefallen. In jedem Fall sollten die beiden Marken erhalten bleiben, betonen die Schweden. Der Dax-Konzern MAN teilte zurückhaltender mit, man strebe bekanntermaßen mit Scania «eine engere industrielle Zusammenarbeit an, um erhebliches Synergiepotenzial zu heben».

Beide Unternehmen führten in dieser Hinsicht Gespräche. Grundlage für jede Option aus MAN-Sicht sei, dass das jeweilige operative Geschäft und die Marken erhalten blieben. Beide Unternehmen reagierten damit auf einen Bericht des «Spiegel».

Ein VW-Sprecher in Wolfsburg sagte: «Wir unterstützen die Gespräche der beiden Unternehmen.» Ziel sei es, industrielle Vorteile zu nutzen. Nun müsse man abwarten, was dabei herauskommt. Zu der Frage, ob VW sein Lkw-Geschäft unter schwedischer Führung bündeln wolle, wollten sich weder VW noch Scania oder MAN äußern. Der «Spiegel» berichtete unter Berufung auf interne Planungen bei VW, die Wolfsburger könnten ihren den Anteil an Scania aufstocken und den Schweden die eigenen Anteile an MAN übertragen.

Danach solle dann Scania den MAN-Aktionären ein Übernahmeangebot machen. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte über eine mögliche Übernahme von MAN durch Volkswagen, nachdem VW- und MAN-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch Anfang des Jahres auf der Hauptversammlung des Münchner Konzerns ein engeres Zusammenrücken der beiden verbandelten Rivalen gefordert hatte.