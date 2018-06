Karlsruhe (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auf dem CDU-Parteitag in Karlsruhe fast zehn Minuten Beifall bekommen.

Die rund 1000 Delegierten klatschten etwa neuneinhalb Minuten lang nach der 75-minütigen Rede, in der die CDU-Chefin alle Flügel der Partei erwähnte und zu Geschlossenheit aufrief. Merkel wollte sich am Montag zur Wiederwahl als Parteivorsitzende stellen. Viele Delegierte rechneten damit, dass sie - trotz einigen Unmuts in der Union - ein gutes Ergebnis bekommen wird. Vor zwei Jahren hatte sie knapp 95 Prozent der Stimmen erhalten. CSU-Chef Horst Seehofer bekam beim CSU-Parteitag vor zwei Wochen etwas mehr als fünf Minuten Beifall.