Inhalt Seite 1 — Trotz Cup-Coup: Krupp nach WM 2011 zu Kölner Haien Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Deutschlands Eishockey-Team setzt seinen Höhenflug ungebremst fort, verliert aber in Bundestrainer Uwe Krupp den Macher des WM-Märchens 2010. Zur kommenden Saison steigt der NHL-Veteran bei seinem kriselnden Ex-Club Kölner Haie als Teammanager ein.

«Ich werde meinen Vertrag beim DEB bis Saisonende zu 100 Prozent erfüllen. Danach freue ich mich auf die neue Herausforderung in Köln», teilte Krupp nach einer Präsidiumssitzung des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Montag mit. Nach dem jüngsten Coup mit der Titelverteidigung beim Deutschland-Cup hatte Krupp in den Katakomben der Münchner Olympiahalle noch eisern zu seiner Zukunft geschwiegen.

Er hatte aber zuvor erneut seinen Wunsch geäußert, seinem Heimatclub helfen zu wollen. Von 1982 bis 1986 hatte der inzwischen 45-Jährige für den aktuellen Tabellenletzten der DEL gespielt, ehe er sein Glück in der NHL fand. «Er wird zum 1. Juni 2011 Sportchef bei uns», verkündete Haie-Sprecher Philipp Walter nach der Sitzung. «So wie ich das sehe, ist er der Top-Trainer dort, der alles in der Hand hat», präzisierte DEB-Generalsekretär Franz Reindl, da zuletzt über Krupps Einstieg als Trainer bei den Haien spekuliert worden war. Stattdessen bleiben Niklas Sundblad und Petri Petri Liimatainen zumindest offiziell Cheftrainer. Krupp soll künftig ein sportliches Konzept erstellen und den Profi-Kader zusammenstellen.

Der von den Haien angestrebte sofortige Wechsel scheiterte am Veto des DEB, der auf eine Erfüllung von Krupps Vertrag bis zur WM in der Slowakei im kommenden Mai pochte. «Selbstverständlich respektieren wir Uwe Krupps Engagement für die Nationalmannschaft», sagte Haie- Geschäftsführer Thomas Eichin.

«Eine Doppelfunktion ist nicht vorgesehen», hatte Reindl an den drei Tagen des Deutschland-Cups immer wieder verkündet. In München beeindruckte die personell angeschlagene deutsche Auswahl wieder einmal und ließ auf eine erfolgreiche Zukunft hoffen. Verantwortlich dafür ist Krupp, der in fünf Jahren ein Team geformt und Nachwuchsspieler aufgebaut hat, die im Mai mit Platz vier bei der Heim-WM und nun auch in München eine Leistungsexplosion zeigten.

«Der Deutsche Eishockey-Bund bedauert die Entscheidung von Uwe Krupp. Er hat sich in den letzten Jahren für das deutsche Eishockey unvergleichbar verdient gemacht», reagierte DEB-Präsident Uwe Harnos. Wer im Mai Krupps Nachfolger wird, ist noch unklar. Der DEB will sich mit der Suche nach einem Nachfolger Zeit lassen. «Da ist keine Eile geboten», erklärte Reindl, der sich nicht zu möglichen Nachfolgern wie dem aktuellen Krupp-Assistenten Harold Kreis äußern wollte.

«Wir brauchen aus meiner Sicht einen deutschen Trainer mit Erfahrung, der sich in der Liga und der Nachwuchsarbeit auskennt», umriss Reindl jedoch seine Vorstellungen, die auf den derzeitigen Coach der Adler Mannheim zutreffen. Nach Reindls Argumentation müsste Kreis diesen Job aber aufgeben. Als Club- und Bundestrainer könne man nicht alle Auswahlprofis objektiv einschätzen, so Reindl.