Inhalt Seite 1 — Löw mit Mut zum Risiko - DFB-Boys wie Vettel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Göteborg (dpa) - Mit jugendlichem Elan à la Formel-1-Champion Sebastian Vettel soll Joachim Löws nochmals verjüngter Talentschuppen für einen gelungenen Ausklang des verheißungsvollen WM-Jahres sorgen.

Der Fußball-Bundestrainer will selbst einiges wagen und setzt seinen Erneuerungskurs auch beim Länderspiel-Finale 2010 in Schweden unbeirrt fort. «Ich bin bereit, in Testspielen auch ein sehr hohes Risiko einzugehen», sagte Löw nach der Landung in Göteborg. Der DFB-Chefcoach macht allen vier Neulingen im Kader Hoffnung auf ein Debüt in der Nationalmannschaft im Ullevi-Stadion: «Sie sind nicht umsonst eingeladen worden.»

Besonders die Dortmunder Senkrechtstarter Marcel Schmelzer und Mario Götze können wie ihre schon einmal eingesetzten Club-Kollegen Mats Hummels und Kevin Großkreutz sogar auf einen Platz in der Startelf spekulieren. Mindestens einer der Novizen, zu denen auch die Mainzer André Schürrle und Lewis Holtby zählen, soll in die erste Formation rücken. «Ja, das denke ich schon», sagte Löw, der vor einer Entscheidung aber noch die Trainingseindrücke abwarten will.

Bei der ersten Einheit am Montagabend konnte Löw allerdings bei nass-kalter Herbstwitterung nur 14 Spieler auf dem Übungsplatz im Stadion Rambergsvallen versammeln. Die Bayern-Profis Bastian Schweinsteiger, Mario Gomez und Toni Kroos absolvierten wie die ebenfalls noch für ihre Clubs in Ligaspielen aktiven Sami Khedira (Real Madrid) und Andreas Beck (1899 Hoffenheim) eine Regenerationseinheit im Team-Hotel. Auch der Bremer Per Mertesacker verzichtete auf das Mannschaftstraining.

Noch nicht bekanntgegeben hat der 50-Jährige, ob René Adler statt des in Südafrika zur klaren Nummer 1 aufgestiegenen Schalkers Manuel Neuer gleich zum Anpfiff eine neue Bewährungschance im Tor erhält - und dann wohl auch mit einem Einsatz über 90 Minuten seiner zurückliegenden Leidenszeit im DFB-Team ein Ende setzt.

Im modernen Hotel Sankt Jörgen Park Resort auf einem Hügel mit Blick auf Göteborg stimmt Löw seine Junioren-Truppe auf den letzten Einsatz des Jahres ein. Fast wie gerufen kam dem Bundestrainer da der WM-Erfolg von Formel-1-Pilot Vettel, der genau so alt ist, wie seine Twen-Truppe im Durchschnitt - gerade mal 23 Jahre. «Es gibt viele Parallelen von unseren jungen Spielern. Letztendlich ist es das Resultat von großer Zielstrebigkeit und professioneller Arbeit. Ich sehe auch bei unserer jungen Generation, dass sie sehr strukturiert ist und zielorientiert», sagte Löw. Er verzichtet diesmal auf Akteure über 30 Jahre.

Bei aller auf einen EM-Triumph 2012 ausgerichteten Experimentier- Freude will der Bundestrainer das kurzfristige Erfolgsdenken aber nicht ausblenden. «Wir wollen einen guten Jahresausklang finden. Wir wollen das Spiel gewinnen, aber neben dem Ergebnis sind für mich andere Dinge wichtig», sagte Löw. Er kündigte in Abwesenheit der geschonten Stammkräfte Philipp Lahm, Mesut Özil und Thomas Müller sowie des kurzfristig ausgefallenen Lukas Podolski insgesamt drei bis vier personelle Umstellungen in der Startelf an. Nur zu gut weiß Löw von früheren Probepartien, dass extremes Testen das Resultat schnell schmälern kann.