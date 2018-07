Inhalt Seite 1 — Analyse: CDU folgt Merkel zu 90 Prozent Seite 2 Auf einer Seite lesen

Karlsruhe (dpa) - Begeisterungsstürme machen Angela Merkel verlegen. Als müsse sie sich gerade über etwas wundern oder ärgern, legt sie auf dem CDU-Parteitag am Montag in Karlsruhe die Stirn in Falten und schüttelt mit dem Kopf.

Da stehen 1000 jubelnde Delegierte bald zehn Minuten und bedeuten ihrer Vorsitzenden, dass sie mit ihrer Rede ins Schwarze getroffen hat. Sie strahlt. Die Kraftanstrengungen der vergangenen Monate mit allen nationalen und internationalen Krisen verschwinden für einen Moment aus dem Gesicht der Kanzlerin.

Der Parteitag feiert die 56-Jährige dafür, dass sie emotional und kämpferisch wie selten die Werte der CDU herausgestellt, Kritiker eingebunden und die Opposition beschimpft hat. Am Nachmittag wird Merkel mit 90,4 Prozent der Stimmen zum fünften Mal in Folge zur CDU-Chefin wiedergewählt. Schon während ihres 75-minütigen Auftritts in der Messehalle in Karlsruhe schließen Delegierte verschiedener Lager per SMS Wetten ab, dass Merkel die 90-Prozent-Grenze nicht unterschreiten wird. Und das, obwohl für viele Christdemokraten das erste Jahr der schwarz-gelben Wunschkoalition erschreckend schlecht verlief und der Unmut beim Wirtschafts- und Mittelstandsflügel der CDU groß ist.

2008 hatte Merkel mit 94,8 Prozent eines ihrer besten Ergebnisse bekommen. 90,4 Prozent ist das zweitschlechteste Votum der CDU für sie. Als Baden-Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus das Ergebnis verkündet, nickt sie. Fast wirkt sie angesichts des großen Beifalls während ihrer Rede enttäuscht. Als Merkel ans Mikrofon geht, versagt ihr für eine Sekunde die Stimme. Sichtlich gerührt bedankt sie sich. Sie scheint erschöpft, aber erleichtert zu sein.

Mit ihrer Wiederwahl hat sie eine der letzten Hürden im Jahr 2010 genommen, das für sie eines der bisher härtesten und anstrengendsten Jahre ihrer politischen Karriere war. Auch Merkel spricht von Enttäuschung. Die Bilanz der Regierung könne sich sehen lassen, meint sie und fügt mit strenger Stimme hinzu: «In der Sache - nicht immer im Stil.» Sie geht aber schnell zum Angriff auf die anderen Parteien über, und das ist Balsam für die Delegierten.

Merkel erinnert an den Spruch des einstigen SPD-Chefs Franz Müntefering - «Opposition ist Mist» - und folgert genüsslich: Müntefering habe heute nichts mehr zu sagen und die SPD sei einen Schritt weiter. «Die Opposition macht Mist», ruft Merkel. Der Parteitag johlt.

Den Delegierten gefällt auch, dass Merkel SPD und Grüne für das schlechte Ansehen der Politiker in der Bevölkerung verantwortlich macht und deren Kritik an den im Sommer überraschend zurückgetretenen Bundespräsidenten Horst Köhler als einen Beleg heranzieht: «Wir brauchen uns nicht zu wundern, dass sich viele Menschen angewidert von Parteien und Politikern abwenden, wenn die Politik ihrerseits das Gespür für die Grenzen des Anstands verliert».