Bundestrainer Krupp wechselt nach WM zu Haien

München/Köln (dpa) - Eishockey-Bundestrainer Uwe Krupp wechselt nach der WM im Mai zu seinem Ex-Club Kölner Haie. Der 45-Jährige erhält beim aktuellen Tabellenletzten der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) einen Vertrag als Teamchef. «Er wird zum 1. Juni 2011 Sportchef bei uns», sagte ein Haie-Sprecher am Montag. Krupps Vertrag beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) läuft nach der WM aus und wird nicht verlängert.

Löw kündigt Einsatz von Neulingen gegen Schweden an

Göteborg (dpa) - Joachim Löw hat allen vier Neulingen in seinem Kader ein Länderspiel-Debüt am Mittwoch gegen Schweden in Aussicht gestellt. «Sie sind nicht umsonst eingeladen worden», sagte der Bundestrainer am Montag nach der Landung in Göteborg. Die Dortmunder Marcel Schmelzer und Mario Götze sowie André Schürrle und Lewis Holtby vom FSV Mainz 05 stehen beim Jahresausklang des WM-Dritten erstmals im Aufgebot der Fußball-Nationalmannschaft.

Klopp-Verfahren gegen 10 000 Euro eingestellt

Frankfurt/Main (dpa) - Trainer Jürgen Klopp ist nach seinem Ausraster beim 2:0-Heimsieg von Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Gegen eine Geldbuße von 10 000 Euro hat der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) das Verfahren gegen den Dortmunder Coach eingestellt. Das teilte der DFB am Montag mit. Nach einem nicht geahndeten Foul von Zé Roberto an BVB-Jungstar Mario Götze hatte Klopp lautstark protestiert. Dabei hatte der Trainer mit seiner Schirmmütze den Kopf des 4. Offiziellen Stefan Trautmann berührt.

