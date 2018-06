New York (dpa) - US-Präsident Barack Obama wird Kinderbuchautor. Morgen kommt sein erstes Kinderbuch auf den Markt. Es heißt «Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters». Darin werden 13 Persönlichkeiten der amerikanischen Geschichte vorgestellt, darunter George Washington und die Künstlerin Georgia OKeeffe. Obama widmete das Buch seinen beiden Töchtern, die ihn dazu inspiriert hatten. Nach Angaben des Verlags Random House hatte Obama das Werk schon vor seinem Amtsantritt verfasst. Es ist sein insgesamt drittes Buch.

