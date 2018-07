New York (dpa) - US-Schauspieler Michael Douglas hat in einem bitteren Rechtsstreit mit seiner früheren Ehefrau Diandra Douglas einen Sieg davongetragen. Ein Richter in New York wies die Klage der Ex-Frau auf eine Millionenbeteiligung an Einnahmen aus Douglas' neuem Film «Wall Street - Geld schläft nicht» zurück, berichtete die «New York Post». Ihre Anwältin kündigte an, Berufung einzulegen. Michael Douglas unterzieht sich derzeit wegen eines Tumors im Hals einer Chemo- und Strahlentherapie.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.