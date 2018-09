Nürnberg (dpa) - Bundesagentur und Bundesarbeitsministerium reagieren auf die Kritik des Bundesrechnungshofes: Sie wollen künftig mit Jobcenter-Beiräten den Missbrauch von Ein-Euro- Jobs verhindern. Die Beiräte gebe es zwar schon jetzt in einigen Jobcentern, von 2011 an seien sie aber für jedes Jobcenter verpflichtend, sagte eine BA- Sprecherin in Nürnberg. Die meisten geförderten Ein-Euro-Jobs würden den Langzeitarbeitslosen nicht helfen, eine feste Arbeit zu bekommen, hatte die «SZ» berichtet. Ein Sprecher des Bundesrechnungshofs bestätigte die Kritik an Teilen des Hartz-IV-Systems.

