Salzburg (dpa) - Party nonstop für Deutschlands neuen Sporthelden: Nach seiner Triumphnacht von Abu Dhabi hat für Sebastian Vettel ein rauschender Feiermarathon begonnen. Heute landete der 23-Jährige in Salzburg. Dort steht am Abend die Red-Bull-Feier an. Morgen geht es für Vettel dann ins englische Team-Quartier nach Milton Keynes zur Feier mit den Mitarbeitern der Rennsportfabrik. Das hessische Heppenheim muss auf seinen prominentesten Bürger noch warten. Vettel wird seine alte Heimat wohl erst in der nächsten Woche besuchen.

