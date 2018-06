Karlsruhe (dpa) - CSU-Chef Horst Seehofer hat Kanzlerin Angela Merkel beim CDU-Parteitag mit Lob überschüttet. «Wir haben die Krise besser überwunden als alle anderen, und deshalb ist dies unser Aufschwung, es ist der Aufschwung von Angela Merkel.»

Das sagte Seehofer am Dienstag bei seinem Gastauftritt in Karlsruhe. Sie betreibe eine «sehr soziale Politik» für die kleinen Leute und habe beim G20-Gipfel in Seoul die Interessen Deutschlands als Exportnation «sehr selbstbewusst» vertreten. Mehrfach sagte Seehofer: «Danke, Angela Merkel!» «Deshalb dürfen wir als Union, als Konservative stolz und selbstbewusst auf unsere Politikergebnisse schauen.»