Dortmund (dpa) - Die Christbaumpreise bleiben in Deutschland stabil. Die heimischen Bäume seien nach einem wiederholt feuchten Sommer 2010 von bester Qualität und bewegten sich auf dem Preisniveau des Vorjahres, sagte Philipp Freiherr zu Guttenberg, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, den «Ruhr Nachrichten». Die Preise für eine Nordmanntanne, den beliebtesten Weihnachtsbaum, lägen in diesem Jahr je nach Qualität zwischen 16 und 20 Euro pro laufenden Meter, in südlichen Regionen bis zu 25 Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.