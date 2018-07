Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die dramatischste Terrorwarnung in seiner bisherigen Amtszeit gegeben: Man habe Hinweise darauf, dass islamistische Terroristen für Ende November einen Anschlag in Deutschland planen. Bislang hatte der CDU-Politiker wiederholt von einer «abstrakten Terrorgefahr» für die Deutschen im In- und Ausland gesprochen. Nun gebe es konkrete Hinweise. Zum Schutz der Bevölkerung patrouillieren bewaffnete Polizisten an Flughäfen und Bahnhöfen.

