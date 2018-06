Inhalt Seite 1 — Von der Leyen: Rente mit 67 ist alternativlos Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die Regierung lässt sich nicht beirren: Nur durch die Rente mit 67 kann aus ihrer Sicht ein fairer Ausgleich aus den Belastungen der demografischen Entwicklung gefunden werden. Die Arbeitsmarktchancen für Ältere verbesserten sich ständig.

Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hält die Anhebung für alternativlos. Der Fachkräftemangel verbiete es, auf das Wissen der Älteren zu verzichten und die schrittweise Anhebung des Renteneinstiegsalters bis 2029 zurückzunehmen, sagte von der Leyen am Mittwoch in Berlin. Deshalb sei die Rente mit 67 «notwendig und auch vertretbar».

Zuvor hatte das Bundeskabinett den Bericht von der Leyens über die Beschäftigungssituation Älterer gebilligt. Nach dem Bericht unter dem Titel «Aufbruch in die altersgerechte Arbeitswelt» haben inzwischen doppelt so viel Ältere wie noch vor zehn Jahren einen Job. Die Beschäftigungsquote der 60 bis 64-Jährigen hat sich danach auf gut 38 Prozent verdoppelt. In sozial abgesicherten Stellen arbeitete zuletzt ein knappes Viertel (23 Prozent) dieser Altersgruppe. «Es geht hier nicht um prekäre Jobs», sagte von der Leyen.

Nach Ansicht der Ministerin sind die Arbeitsmarktchancen der Älteren besser denn je. Bei keiner anderen Altersgruppe habe es in den vergangenen Jahren «eine solche Dynamik» gegeben. «Die Gewinner am Arbeitsmarkt sind die Älteren gewesen.» Sie seien so fit wie nie zuvor und bekämen im Schnitt 18 Jahre Rente. Wenn die Menschen immer länger Rente bezögen, «kann man auch ein bisschen länger arbeiten.»

Inzwischen kämen nur noch drei Erwerbstätige auf einen Rentner - vor 50 Jahren seien es sechs Arbeitnehmer gewesen. 2030 seien es sogar nur noch zwei, sagte die Ministerin. Alternativen wie Rentenkürzung oder höhere Beiträge lehnte sie ab. Mit der Anhebung des Rentenalters werde die Rente «demografiefest».

Das Kabinett verabschiedete auch den jährlichen Rentenbericht. Sollte sich die Wirtschaft weiter positiv entwickeln, könnten die Renten danach bis 2024 um gut 29 Prozent steigen - pro Jahr im Durchschnitt um etwa 1,9 Prozent. Die sogenannte Eckrente nach 45 Jahren Durchschnittsverdienst erhöht sich nach diesen Berechnungen von derzeit 1224 Euro auf 1584 Euro. Die Inflation ist dabei nicht berücksichtigt.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die Rentenfinanzen seien «gut aufgestellt». Er verwies auf die Rücklagen von inzwischen 18 Milliarden Euro oder 1,1 Monatsausgaben. Sie hätten «auch schon mal bei wenigen Tagen» gelegen. Den Bericht von der Leyens zur Arbeitsmarktlage für Ältere nannte er «sehr positiv». Er habe die Haltung der Bundesregierung zur Rente mit 67 bestätigt.